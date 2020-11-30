Стало известно состояние подростка, выпавшего из окна под Рязанью

Девушка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой. Медики стабилизировали состояние пострадавшей.

16-летняя рязанка, выпавшая из окна дома в поселке Мурмино, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Девушка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в детскую ОКБ имени Дмитриевой, медики стабилизировали состояние пострадавшей.

Во вторник, 1 декабря, ее планируют направить в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москву для специализированной медпомощи.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 ноября, в поселке Мурмино Рязанского района.