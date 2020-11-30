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Стало известно, насколько выросли вклады рязанцев за пандемию
Рязанская область заняла 68 место в рейтинге регионов. На первом месте — Москва. Там вклады в среднем увеличились на 37,2 тысячи рублей на душу населения (в среднем на одного человека там приходится 939,8 тысячи рублей).

Несмотря на пандемию, с апреля по сентябрь почти во всех регионах страны выросли вклады физических лиц. Медианный рост среди всех субъектов за этот период составил 5 тысяч рублей, свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.

В Рязанской области прирост вкладов на душу населения составил 2,6 тысячи рублей. По данным исследования, объем депозитов на душу населения на 1 октября составляет 150,7 тысячи рублей.

Рязанская область заняла 68 место в рейтинге регионов. На первом месте — Москва. Там вклады в среднем увеличились на 37,2 тысячи рублей на душу населения (в среднем на одного человека там приходится 939,8 тысячи рублей).

Уменьшился размер вкладов в Кабардино-Балкарской республике (на 0,1 тысячи на душу населения) и в Новосибирской области (на 2,4 тысячи). В среднем на человека там приходится 46 тысяч и 165,3 тысячи рублей депозитов соответственно.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.