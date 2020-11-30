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СМИ: директор Шацкой типографии умер от COVID-19
В воскресенье, 29 ноября, умер директор и совладелец ООО «Шацкая типография», почетный гражданин Шацкого района Николай Коняшкин. «Новая газета» пишет, что 64-летний рязанец скончался от COVID-19.

В воскресенье, 29 ноября, умер директор и совладелец ООО «Шацкая типография», почетный гражданин Шацкого района Николай Коняшкин. «Новая газета» пишет, что 64-летний рязанец скончался от COVID-19.

Коняшкин стал директором типографии в 1983 году. Отмечается, что с этого времени предприятие начало активно развиваться. Типография трижды становилась дипломантом конкурсов «Мэтр полиграфии» и «100 лучших товаров России», неоднократно удостаивалось золотых дипломов конкурса «Лучшие предприятия и организации Рязанской области».

В октябре 2016 года Николаю Коняшкину присвоили звание «Почетный гражданин Шацкого района».

Мужчина увлекался увлекся краеведением и выпустил несколько книг. Его книга «Шацк: страницы истории» вышедшая в 2013 году, стала победителем Х Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая Родина» в номинации «Мой край». В апреле 2016 года Коняшкин стал членом Союза писателей России.

Дети Николая Коняшкина также занимаются полиграфией: четверо — Роман, Елена, Мария и Ольга — окончили Московский университет печати, а старший сын Алексей возглавляет типографию в Сасове.