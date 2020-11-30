Синоптики рассказали, когда в столицу придет зима

В понедельник, 30 ноября, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что зима в столицу придет «по расписанию». Снежный покров должен сформироваться на текущей неделе.

В понедельник, 30 ноября, главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что зима в столицу придет «по расписанию». Снежный покров должен сформироваться на текущей неделе.

По словам Поздняковой, постепенно температура днем будет опускаться до -6, ночью до -9. Согласно прогнозам, в ночь на вторник пойдет снег, он продолжится и днем.

«Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в 1-3 сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной», — пояснила специалист.

В среду днем похолодает до -1, -3 градусов. Позднякова отметила, что «настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни».