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Синоптик рассказал, когда наступят сильные морозы
В этом году ожидается зима теплее среднестатистической, но холоднее, чем в прошлом году. По его словам, температура в декабре и январе будет выше средней. Морозы придут в конце января.

Сильные морозы наступят в Москве не раньше января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, пишет «Российская газета».

Он отметил, что в этом году ожидается зима теплее среднестатистической, но холоднее, чем в прошлом году.

По его словам, температура в декабре и январе будет выше средней.

«Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — сказал Бирюков.