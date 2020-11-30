Синоптик рассказал, когда наступят сильные морозы

В этом году ожидается зима теплее среднестатистической, но холоднее, чем в прошлом году. По его словам, температура в декабре и январе будет выше средней. Морозы придут в конце января.

Сильные морозы наступят в Москве не раньше января. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, пишет « Российская газета ».

Он отметил, что в этом году ожидается зима теплее среднестатистической, но холоднее, чем в прошлом году.

По его словам, температура в декабре и январе будет выше средней.

«Придут и морозы, причем сильные морозы. Скорее всего, тоже как обычно: в конце января и первой половине февраля», — сказал Бирюков.