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Рязанец чуть не убил жену
Мужчина съехал от жены. Женщина решила навестить супруга, но не предупредила об этом. Она застала мужчину в компании двух молодых женщин, «которые весело проводили досуг».

В Рязани полиция задержала мужчину, который угрожал жене убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительной информации, 33-летний рязанец, ранее судимый за убийство, ушел от 41-летней жены. Он снял квартиру и стал жить отдельно.

Женщина решила навестить супруга, но не предупредила об этом. Она застала мужчину в компании двух молодых женщин, «которые весело проводили досуг».

Между супругами возник конфликт. Рязанец просил жену успокоиться и не кричать, а также уговаривал уйти, но женщина на просьбы не реагировала.

Он схватил ее за горло и стал душить, угрожая убийством. Гостьи вмешались в конфликт, потерпевшей удалось вызвать полицию.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»), по которой грозит до двух лет лишения свободы.