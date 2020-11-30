Рязанцы смогут узнать о состоянии своих близких в БСМП по телефону

Рязанцы смогут узнать о состоянии своих близких, лежащих в БСМП, по телефону. Также можно круглосуточно обращаться по электронной почте.

Рязанцы смогут узнать о состоянии своих близких, лежащих в БСМП, по телефону. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщается в паблике больницы.

О состоянии здоровья пациентов можно узнать по телефонам: (4912) 600-003, доб. 2121, 2122. Звонки принимаются по будням с 8 до 20, в выходные с 10 до 16. Также можно круглосуточно обращаться по электронной почте: