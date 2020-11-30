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Рязанцам предложили пройти анонимный опрос для исследования рынка труда
Опрос проводят на сайте Студии социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост». Специалисты хотят получить информацию о средней зарплате в разных отраслях экономики, уровне безработицы и общем состоянии рынка труда.

Рязанцам предложили пройти опрос для исследования рынка труда. Его проводят на сайте Студии социологических исследований и общественной экспертизы «Блокпост».

Специалисты хотят получить информацию о средней зарплате в разных отраслях экономики, уровне безработицы и общем состоянии рынка труда.

«Это позволит органам власти увидеть реальную ситуацию в сфере занятости и принимать разумные меры в борьбе с безработицей и бедностью. Полученная информация будет использоваться для поиска решения проблем, вызванных пандемией», — говорится на сайте.

Опрос анонимный, участие в нем занимает не более трех минут.