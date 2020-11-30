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Россиянам пояснили условия получения двух пенсий в декабре
Некоторые пенсионеры получат январские выплаты досрочно. В этом году такой вариант возможен для тех, кому пенсия доставляется с 1 по 3 число каждого месяца через почту.

Зампредседателя комитета по социальной политике Совета Федерации Елена Бибикова рассказала об условия получения двух пенсий в декабре. Об этом сообщает «Парламентская газета». Сенатор отметила, что некоторые пенсионеры получают январские выплаты досрочно. «В этом году такой вариант возможен для тех, кому пенсия доставляется с 1 по 3 число каждого месяца через почту. Сумма придет полностью — за весь январь», — подчеркнула Бибикова.