Рособрнадзор рассказал об ограничениях по числу сдаваемых ЕГЭ

Выпускники смогут сдавать любое количество предметов по выбору. Возможные изменения проведения экзаменов обсуждают в правительстве, Минпросвещения и Роспотребнадзоре.

В Рособрнадзоре не обсуждают ограничения по числу сдаваемых ЕГЭ. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости .

В сообщении отметили, что выпускники смогут сдавать любое количество предметов по выбору.

Возможные изменения проведения экзаменов обсуждают в правительстве, Минпросвещения и Роспотребнадзоре.