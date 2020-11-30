«Росгосстрах» проанализировал выплаты по «коробочным» продуктам страхования жилья

Клиенты «Росгосстраха» в 2020 году смогли оценить, как работает страховая защита доступных по цене новых полисов «Ваше жилье» и «Родные стены», предназначенных для страхования типовых квартир, а также недорогих домов и дач. Эти «коробочные» продукты не требуют предварительного осмотра принимаемого на страхование имущества, благодаря чему их оформление занимает считанные минуты.

Клиенты «Росгосстраха» в 2020 году смогли оценить, как работает страховая защита доступных по цене новых полисов «Ваше жилье» и «Родные стены», предназначенных для страхования типовых квартир, а также недорогих домов и дач. Эти «коробочные» продукты не требуют предварительного осмотра принимаемого на страхование имущества, благодаря чему их оформление занимает считанные минуты. При этом клиент получает полноценную защиту от самых актуальных рисков для жилья и имущества — таких, как пожар, залив, аварии инженерных систем.

За 10 месяцев этого года средняя выплата по «коробочному» продукту «Ваше жилье» составила 88 тыс. рублей, а максимальная — более 719 тыс. рублей. Среднее возмещение по полисам «Родные стены» составило 54,4 тыс. рублей, а максимальное — свыше 370 тыс. рублей.

Продукт имущественного страхования «Ваше жилье» был запущен в конце прошлого года. В полис включено страхование внутренней отделки, инженерного оборудования, домашнего имущества, гражданской ответственности, а также юридическая помощь по жилищным вопросам. Подавляющее большинство выплат по этому продукту — 92% — осуществлено владельцам квартир, и 8% заявлений о страховом событии поступило от владельцев строений. Причиной повреждения имущества в 87% случаев было воздействие жидкости — то есть, заливы, подтопления, неисправность систем отопления. В 13% случаев причиной был пожар. Чаще других обращались в компанию за возмещением владельцы полисов «Ваше жилье» из Москвы, Свердловской и Кировской областей, Республики Татарстан и Санкт-Петербурга.

Популярный продукт страхования квартир «Родные стены» позволяет застраховать конструктивные элементы, внутреннюю отделку и инженерные коммуникации, мебель и технику, а также гражданскую ответственность. Включен в полис и риск несчастного случая, который может произойти во время пожара, кражи или залива. Клиент самостоятельно выбирает страховые риски, а также может включить в полис дополнительные опции — например, поломку электрооборудования или «зимний пакет» (ущерб в результате замерзания воды в системах водоснабжения). В качестве дополнения к страховой защите можно воспользоваться пакетом услуг «Сервис Люкс», предусматривающим компенсацию расходов на проживание в гостинице, если квартира нуждается в ремонте после страхового случая, перевозку мебели в химчистку, уборку квартиры после страхового случая.

Все страховые события по этим полисам связаны с воздействием жидкостей. Чаще всего за возмещением обращались страхователи из Москвы, Республики Марий Эл, Приморского края, Калужской и Рязанской областей.

Напомним, что сейчас клиентам «Росгосстраха» предоставлена возможность при наступлении страхового события, за исключением пожара, самостоятельно провести осмотр поврежденной квартиры или дома и воспользоваться электронными каналами связи для подачи заявления в компанию. На сайте размещена анкета по самоосмотру и памятка по фотографированию повреждений, а также указан полный перечень документов, которые необходимо предоставить страховщику. Анкету можно как распечатать и заполнить, так и написать от руки по образцу. Сканы или фотографии документов вместе с фотоотчетом о повреждениях нужно направить по электронной почте на адрес EDO@rgs.ru. При предоставлении клиентом полного комплекта документов и результатов самоосмотра процесс расчета и принятия решения о выплате возмещения занимает всего 3-5 календарных дней.