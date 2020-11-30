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Работник Рязанского приборного завода стал призером Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Столяр Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Вячеслав Купцов занял третье место на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр».

Столяр Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Вячеслав Купцов занял третье место на федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший столяр».

Состязания проходили в Воронеже. В них приняли участие представители шести организаций из Рязани, Воронежа, Саранска, Якутска, Тамбова.

Программа конкурса состояла из теоретической и практической частей. Сначала участники выполнили тестовые задания по столярной тематике, затем в течение четырех часов изготавливали по чертежу деревянную рамку.

«Вячеслав Купцов достойно представил наш завод и Рязанскую область в этом престижном конкурсе. Он опытный мастер своего дела, имеет пятый разряд. На Рязанском приборном заводе трудится почти 14 лет, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Так исторически сложилось, что биография Государственного Рязанского приборного завода начиналась именно с деревообрабатывающего профиля, а это направление — важный элемент производственной цепочки и сегодня. Опыт столярных работ на заводе более чем вековой, и можно с уверенностью сказать, что профессионализм специалистов деревообрабатывающего цеха неизменно остается на высоком уровне».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» ежегодно проводится Министерством труда и социальной защиты РФ совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели — повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.