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Путин внес в Госдуму проект о запрете второго гражданства для госслужащих
Путин внес на рассмотрение в Думу проект о запрете госслужащим иметь второе гражданство. Также госслужащих обяжут сообщать о выходе из российского гражданства.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Думу проект о запрете госслужащим иметь второе гражданство. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает РИА Новости.

Также госслужащих обяжут сообщать о выходе из российского гражданства. «Целью проекта федерального закона является уточнение положений отдельных законодательных актов Российской Федерации, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства», — говорится в пояснительной записке к документу.

По еще одному президентскому законопроекту, работников госорганов и местного самоуправления обяжут сообщать работодателю об отсутствии у них гражданства России или наличии иностранного гражданства или вида на жительство.