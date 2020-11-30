Пожар в Шлаковом ликвидировали
По состоянию на 19:30 возгорание ликвидировали. На месте продолжают работать шесть расчетов. По предварительной информации, никто не пострадал.
Пожар в доме на улице Северный переулок ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 16:09 в понедельник, 30 ноября.
По состоянию на 19:30 возгорание ликвидировали. На месте продолжают работать шесть расчетов.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее появилось видео пожара.
Фото предоставлены читателем РЗН. инфо