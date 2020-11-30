Появились фото с места ДТП в Рязанском районе

Напомним, авария произошла в субботу, 28 ноября, примерно в 18:57 на 204 километре трассы М-5 «Урал». Fiat Doblo столкнулся с Skoda Rapid, травмы получила 55-летняя пассажирка второй машины. Женщине оказали медпомощь.

Издательство «Пресса» опубликовало фотографии с места ДТП в Рязанском районе.

Напомним, авария произошла в субботу, 28 ноября, примерно в 18:57 на 204 километре трассы М-5 «Урал». Fiat Doblo столкнулся с Skoda Rapid, травмы получила 55-летняя пассажирка второй машины. Женщине оказали медпомощь.

Также выяснилось, что в момент аварии 48-летний рязанец на Fiat был пьян (0,756 мг/л, что более чем в четыре раза превышает допустимый уровень).