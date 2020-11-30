Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Шиловском районе

Водитель на грузовике сбил 45-летнего жителя Шиловского района. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.