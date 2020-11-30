Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Шиловском районе
Водитель на грузовике сбил 45-летнего жителя Шиловского района. Он пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП в Шиловском районе. Снимки появились на
ДТП произошло в субботу, 28 ноября, примерно в 18:00, в Шиловском районе на 293-м километре автодороги М5 Урал.
63-летний житель Томска на грузовике Renault с полуприцепом сбил 45-летнего жителя Шиловского района. Мужчина пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.
Ранее с места ДТП появилось видео. Полиция рассказала подробности произошедшего.