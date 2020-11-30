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Названы приложения, которые собирают больше всего данных о пользователях
Аналитики проанализировали, хранят ли приложения имена, фамилии, электронные адреса и номера телефонов. В первую тройку попали «ВКонтакте, «Госуслуги» и «Одноклассники». В конце рейтинга оказались мобильные игры, которые являются самыми «безобидными».

Аналитики выяснили, какие мобильные приложения для Android и iOS собирают больше всего данных о пользователях. Специалисты составили топ-20, список опубликовало издание «TelecomDaily».

Аналитики проанализировали, хранят ли приложения имена, фамилии, электронные адреса и номера телефонов, данные о семейном положении, образовании, работе, а также местоположение, доступ к контактам пользователя, данные мобильной сети, Wi-Fi.

В первую тройку попали «ВКонтакте, «Госуслуги» и «Одноклассники». Также в топ-20 оказались Facebook, TikTok, Instagram. Помимо соцсетей в списке оказались приложения популярных банков, такие как «Тинькофф» и «Сбербанк Онлайн», интернет-магазины (Wildberries, Aliexpress), сервис вызова такси Uber, площадка для поиска вакансий HeadHunter.

Отмечается, что в конце рейтинга оказались мобильные игры, которые являются самыми «безобидными».