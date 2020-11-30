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На рязанском ТКР ФМ запускают радиосериал
В понедельник, 30 ноября, на рязанской станции ТКР ФМ стартует радиосериал «Бурная жизнь». В создании второго и последующего сезонов «Бурной жизни» предполагается интерактив.

В понедельник, 30 ноября, на рязанской станции ТКР ФМ стартовал радиосериал «Бурная жизнь». Об этом сообщается в соцсетях радиостанции.

«Жанр сериала — «театр у микрофона», популярный в советское время, адаптированный к нашей действительности. Сериал создавался для молодежного музыкального радио. Соответственно, сюжеты скетчей так или иначе связаны с музыкой и тем, что модно у молодых людей," - говорится в сообщении. Главные герои — диджей Аркадий и официантка Антонина.

В создании второго и последующего сезонов «Бурной жизни» предполагается интерактив. «Мы очень бы хотели (это наша мечта), чтобы второй сезон «Бурной жизни» состоялся при соавторстве слушателей ТКР ФМ», — говорят авторы сериала.