МТС и Московский зоопарк запустили образовательную эко-программу по сохранению редких животных для школьников всей России

Дети со всей страны смогут пройти в онлайне просветительский эко-курс и побороться за возможность приехать в Москву на специальный научно-практический курс по сохранению исчезающих видов животных от известных ученых и исследователей.
На сайте проекта «
Победители приедут в Московский зоопарк на научно-практический курс, где они побывают в музее и познакомятся с историей зоопарка, встретятся с кураторами европейских программ по сохранению животных, научными сотрудниками и заведующими отделов, станут частью исследовательской группы по наблюдению за животными и проведению тренингов. Также ребята получат возможность оказаться «за кулисами» Московского зоопарка: попробовать себя в роли помощников кипера (сотрудника по уходу за животным), приготовить обед по специальному рациону для своего любимого животного.
Для участия в конкурсе ребятам необходимо пройти курс обучения и загрузить видеопрезентации своих работ на
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» — комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте
При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 18 миллионов рублей, которые направлены на 57 детских операций.
О «Московском зоопарке»
Природоохранная функция — одна из основных функций деятельности Московского зоопарка. В нашей коллекции находятся редкие и исчезающие виды животных, проводя большие научно-практические наблюдения, мы стараемся восстанавливать их популяции в неволе. Верным спутником природоохранного направления является просветительское. В зоопарке в формате лекционных, образовательных, научно-популярных, интерактивных программ и специально экологических проектах, мы стараемся использовать все многообразие форм просветительской деятельности.
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