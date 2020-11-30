Фото: в Рязани столкнулись кроссовер и легковушка

В ДТП пострадал водитель легковушки. Ему оказали медпомощь. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

В субботу, 28 ноября, примерно в 15:10, в Рязани у дома №36 по Куйбышевскому шоссе столкнулись кроссовер и легковушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний рязанец на Opel Astra при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Toyota Highlander, за рулем которого был 61-летний житель Спасского района.

Водитель Opel Astra получил травмы. Пострадавшему оказали медпомощь.

Проводится проверка.