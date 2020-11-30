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Эксперт рассказал, нужно ли прививаться к COVID-19 пациентам с антителами
Специалист заявил, что прививку делать не нужно. По его словам, у тех, кто переболел в тяжелой форме проявляется более серьезная реакция иммунного ответа.

Директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава России Вадим Тарасов рассказал, что делать прививку от коронавируса тем, кто переболел и имеет антитела, нет смысла. Об этом специалист рассказал в прямом эфире на портале стопкоронавирус.рф.

По словам Тарасова, у тех, кто переболел в тяжелой форме проявляется более серьезная реакция иммунного ответа.

«Смысла делать повторную вакцинацию нет, если вы переболели и есть антитела», — заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета.