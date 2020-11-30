Ефремова переведут в колонию 1 декабря

Михаила Ефремова переведут в колонию во вторник, 1 декабря. Об этом в понедельник, 30 ноября,
У Ефремова завершается 20-дневный карантин в связи с пандемией. Артист проводит его в СИЗО, куда попал в день своего 57-летия. Там он встретился с белгородским митрополитом.
Михаил Ефремов будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.
Напомним, 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.
Фото с сайта Белгородской епархии