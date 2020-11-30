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Два рязанца подожгли машину приятеля из-за ссоры
В полицию обратился 19-летний местный житель. Его знакомые сообщили, что в деревне загорелись два его автомобиля — «пятнадцатая» и ГАЗ-66. Владелец в это время ночевал у приятелей.

В Клепиковском районе полицейские раскрыли поджог двух автомобилей на улице деревни Уткино. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился 19-летний местный житель. Его знакомые сообщили, что в деревне загорелись два его автомобиля — «пятнадцатая» и ГАЗ-66. Владелец в это время ночевал у приятелей.

Пожарные и полицейские остановили огонь, но машины пострадали.

Выяснилось, что у парковки, где стояли машины, видели двух местных жителей. Оказалось, что несколько дней назад с ними повздорил владелец машин. Поджигателями оказались приятели пострадавшего 21 года и 19 лет.

В полиции отметили, что для расследования произошедшего использовали перекрестный опрос.

«Удалось выяснить, что часть ночи мужчин не было дома, поэтому они должны были что-то пояснить. Однако приятели не смогли озвучить какую-либо правдоподобную версию своих ночных похождений», — подчеркнули в сообщении.

Выяснилось, что они хотели «насолить» обидчику после того, как выпили. Злоумышленников задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.