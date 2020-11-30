Динамо набирает обороты: обзор 9-го тура первой группы дивизиона 40+

Это была первая победа «Здоровья» в сезоне, однако по игре команда вполне способна побороться за шестое место в группе. А вот для «Державы» наступают тяжелые времена. Необходимо набирать очки, ибо конкуренты уходят выше по турнирной таблице.

Представляем обзор 9-го тура первой группы дивизиона 40+. Встречались команды с разным уровнем мастерства. Потому исход матча был предсказуем.

«Автомобилист» — «ВДВ-Рязань» — 8:1 (3:0; 2:0; 3:1)

Десантники продержались на «ноль» семь минут. А затем от синей линии зарядил Игорь Кривченков, на добивании здорово сыграл Игорь Иванов — 1:0.

Затем забросил шайбу Андрей Дойниченко, после передачи Игоря Власова — 2:0. Когда Дойниченко забрасывает, то «Автомобилист» выигрывает. Этому правилу не изменили и в этот раз.

При счете 8:0 десантники забросили шайбу престижа. В большинстве отличился Андрей Баранов — 8:1. «Автомобилист» продолжает идти без потерянных очков.

«Империя» — «Шкода-Рязань» — 2:5 (2:1; 0:2; 0:2)

Матч начался с холодного душа для автомобилистов: Аркадий Гребеньков нерасчетливо выкатился из ворот, столкнулся с защитником и потерял равновесие. Этим на пятачке воспользовался Юрий Федотов — 0:1. Затем Валерий Сорокин прокатился по правому флангу, сделал пас на пятачок, куда уже на всех парах летел Олег Кондрашов — 0:2. Ещё до перерыва «Шкода» сократила разрыв в счёте: отличился броском с острого угла Геннадий Илюхин, голкипер «Империи» Олег Фатеев начал садиться на колени и среагировать не успел.

Пошла напряженная игра с обоюдными шансами на успех: автомобилисты поиграли впятером против троих, однако успеха не достигли. «Империя» отрядила в нападение Алексея Нистратова, но время шло, а давление в нападении «Империи» ослабевало. Во втором периоде «Шкода-Рязань» ещё раз поиграла в большинстве пять против троих. Было большинство и у «Империи»: стрелял по воротам Илья Гнездов, в клюшку вратарю зарядил Валерий Сорокин.

После удаления Сергея Николаева хорошо сыграл Геннадий Илюхин, который сделал острую передачу слева на пятачок, где Сергей Борисов показав, что будет делать бросок перевел шайбу направо, откуда Александр Облов отправил ее в сетку — 2:2. Подвел итог периода Максим Максимкин. После его броска в большинстве игрок «Империи» подставил клюшку, и шайба влетела под перекладину — 2:3.

«Шкода-Рязань» очень хорошо подготовлена физически. В третьем периоде разница в скоростях была видна невооруженным глазом. На движении забросили и четвертую шайбу. Георгий Агеев получил на скорости пас в средней зоне от Александра Облова, вкатился в зону и подщелкиванием отправил снаряд в створ чуть не от синей линии — 2:4.

При этом счете хороший момент был у Алексея Ксенофонтова: он уже обыграл вратаря, но на скорости в борьбе с защитником поразить ворота не сумел. И в пятой шайбе поучаствовал Геннадий Илюхин. На отложенном штрафе он убежал от опекунов, с первого захода поразить ворота не смог, ушел в угол, подождал партнеров и выдал пас под бросок Георгию Агееву. Тот выстрелил сходу: шайба попала в перекладину, в щиток вратарю и уехала за ленточку — 2:5. При этом счете можно отметить лишь бросок автомобилиста Сергея Ганишина. «Шкода-Рязань» победила по игре и имеет шансы занять второе место по итогам первого круга.

«Рельеф-Центр» — «ВДВ-Рязань» — 8:0 (2:0; 2:0; 4:0)

Встреча прошла со значительным преимуществом «Рельеф-Центра». Первую шайбу забросил Олег Котиков, а затем в девятку выстрелил Сергей Прудников. Наставник «Рельеф-Центра» Александр Нагайцев дал больше игрового времени хоккеистам второго и третьего звена, не особо напрягая лидеров.

Два выхода один на один не смог реализовать Александр Меркушкин. Третья шайба «Рельеф-Центра» была заброшена красиво. При выходе «два в один» на скорости Павел Панкин отдал шайбу в касание партнеру, который мастерски замкнул комбинацию — 3:0. Были моменты и у десантников: опасно стрелял Сергей Кальщиков, выходил один на один Андрей Баранов.

Хоккеисты «Рельеф-Центра» создали много моментов у ворот соперников. Атаковали ворота все, а точно стрелял в основном Сергей Прудников, который в итоге отличился пять раз.

«Автомобилист» — «Сокол» — 7:0 (3:0; 2:0; 2:0)

Пропускали этот матч Денис Калинин, Сергей Баранов и Евгений Дмитриев. В их отсутствие во второй тройке Вахтину составили компанию Кривченков и Игнатьев. Эта тройка не отличилась. Счет открыли автомобилисты после того, как в позиционной атаке Александр Сережин отдал пас на Романа Парамонова, а тот перевёл налево на пустой угол Михаилу Колганову — 1:0.

Голкипера «Сокола» Александра Белика знают очень хорошо в «Автомобилисте». Потому Василий Кладов грамотно выходит на ударную позицию, заставляет Белика выкатиться под бросок, а сам отдает на пустой угол Роману Парамонову — 2:0. Власов отдает пас из-за ворот Сергею Гурову, и тот подщёлкиванием увеличивает разрыв — 3:0.

Во втором периоде Сергей Гуров поднимает шайбу на синюю линию, следует бросок Сережина, а Дойниченко умело играет на добивании — 4:0. Затем Алексей Корнеев отдаёт пас на Игоря Иванова, который видит на дальнем пятачке Романа Парамонова. Парамонову бросать неудобно, он атакует в борьбе с защитником, теряя равновесие, в стиле Бориса Александрова — 5:0.

В третьем периоде автомобилисты дважды реализовали численное преимущество. Вначале Михаил Колганов зарядил слева — 6:0. Затем на пустой угол вывели Игоря Власова — 7:0. Так был наказан за недисциплинированность Сергей Каплин (всего у «Сокола» 4 минуты штрафного времени).

«Восход СУ-2» — «Динамо» (Рязань) — 3:4 (1:2; 0:1; 2:1)

Динамовцы играли в 11 полевых игроков. У касимовцев было всего два защитника и две тройки.

Открыл счет Валерий Годлин броском с пятачка — 0:1. В большинстве пять на три касимовцы сравнивают счёт (отличился Дмитрий Бурдасов) — 1:1. На перерыв динамовцы ушли опять лидируя в счете: при выходе «два в один» передачу отдал на дальнюю «штангу» Алексей Малиновский, а замкнул Роман Назаров — 1:2.

Во втором периоде было много удалений, однако динамовцы забросили и вчетвером — убежал на рандеву с Михайлецом форвард Алексей Малиновский — 1:3. В третьем периоде один в ноль убегает Игорь Карькин — 1:4. В концовке касимовцы приложили массу усилий, чтобы сравнять счет. Вначале в борьбе на пятачке удачнее всех был Юрий Шумкин — 2:4. Затем отличился Эдуард Султанаев — 3:4. Однако динамовцы выстояли, лучшим в команде признав Владислава Булыгина.

«Здоровье» — «Держава» — 7:4 (3:1; 3:2; 1:1)

По первому кругу «Здоровье» выглядело посильнее. Немного посильнее или намного посильнее — акценты можете расставить сами. У «Державы» в первое звено вернулся Сергей Тетерев, который пока не обрёл привычной формы. Открыли счет в большинстве хоккеисты «Державы», когда после рикошета влетела шайба в ворота после броска Сергея Жильцова — 0:1.

Однако Сергей Серегин счет сравнял, а затем в большинстве отличился Юрий Макаров (которого вывели на дальнюю «штангу») — 2:1. «Держава» не вовремя бросилась отыгрываться и попалась на контратаке: выход один в ноль реализовал Дмитрий Фокин — 3:1.

Во втором периоде коварный бросок Алексея Трухачева заставил ошибиться Алексея Лобанова, голкипера «Здоровья» — 3:2. Однако затем гол-красавец записал на свой счет Юрий Макаров: после наброса на ворота Владислава Сенюкова он слета отправил снаряд в цель — 4:2. «Держава» наступает на пятки: Алексей Трухачёв в касание замыкает комбинацию и не успевает Лобанов переместиться — 4:3. Однако еще до перерыва хороший бросок в верхний угол делает Владислав Сенюков -5:3. Затем «треугольник» разыгрывают хоккеисты «Здоровья» в касание и Константин Михайлик здорово завершает усилия партнёров — 6:3.

У «Державы» на последний рубеж отправляется Роман Кузяков, который не раз и не два спасает партнёров. Однако и он бессилен, когда в третьем периоде «один в ноль» убегает Александр Молотков — 7:3. В концовке «подсластила пилюлю поражения» после передачи Александра Михейкина шайба, заброшенная с пятачка Михаилом Яниным.

Это была первая победа «Здоровья» в сезоне, однако по игре команда вполне способна побороться за шестое место в группе. А вот для «Державы» наступают тяжелые времена. Необходимо набирать очки, ибо конкуренты уходят выше по турнирной таблице.