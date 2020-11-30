Число случаев COVID-19 в Рязанской области превысило 14 тысяч

В России за сутки зарегистрировали 26 338 случаев коронавируса (2 295 654), выздоровели 17 247 (1 778 704), умерли 368 пациентов (39 895).

Число случаев COVID-19 в Рязанской области превысило 14 тысяч. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе выявили 115 заразившихся (с начала пандемии 14 060), вылечились 98 пациентов (11 667). Всего умерли 89 человек (новых летальных случаев нет).

В России за сутки зарегистрировали 26 338 случаев коронавируса (2 295 654), выздоровели 17 247 (1 778 704), умерли 368 пациентов (39 895).