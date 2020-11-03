Вступил в силу приговор таксисту-виновнику смертельного ДТП в Чучковском районе

По вине пьяного водителя такси погиб 21-летний пассажир.

Вступил в силу приговор таксисту-виновнику смертельного ДТП в Чучковском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Суд установил, что в январе по вине пьяного водителя такси погиб 21-летний пассажир.

В августе Шиловский райсуд приговорил подсудимого к пяти годам и трем месяцам колонии-поселения и на два года лишил водительских «прав». Кроме того, мужчину обязали выплатить потерпевшей 800 тысяч рублей.

22 октября облсуд снизил срок лишения свободы на месяц.