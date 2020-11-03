В Рязанской области не изменят режим работы детсадов

Ранее власти анонсировали продление школьных каникул на десять дней. Это решение связано с ростом числа случаев COVID-19 среди педагогов.

В Рязанской области не изменят режим работы детсадов. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил региональный минобр.

В этот же день власти анонсировали продление школьных каникул на десять дней. Это решение связано с ростом числа случаев COVID-19 среди педагогов. По словам губернатора, возвращать детей в школы сейчас опасно.