В Рязани завершился проект «Большие гастроли»

Спектакль «За двумя зайцами» завершал «Большие гастроли» Архангельского театра драмы им. М.В.Ломоносова в Рязани. Режиссер Андрей Горбань поставил яркое полотно о нескольких днях из жизни киевского Подола.

Спектакль «За двумя зайцами» завершал «Большие гастроли» Архангельского театра драмы им. М.В.Ломоносова в Рязани.

Режиссер Андрей Горбань поставил яркое полотно о нескольких днях из жизни киевского Подола. Спектакль идёт три часа, в нём занято 30 человек, а повествование выходит за рамки рассказа о несчастной, хоть и богатой, Проне Прокоповне (Татьяна Боченкова) и предприимчивом Свириде Петровиче Голохвастове (Дмитрий Беляков).

Начнём сначала. Спектакль стартовал с задержкой в полчаса, и, извиняясь за вынужденное ожидание, главный режиссер Архдрамы Андрей Тимошенко объяснил, что постановка и декорации плохо адаптируются к рязанской сцене, которая меньше архангельской и по размерам, и по возможностям. Сложно сказать, как смотрится спектакль в домашних стенах, но на наших подмостках иногда он казался чересчур подробным.

На сцене было много второстепенных персонажей с любопытными и смешными зарисовками. Цирковые акробаты, соревнующиеся басы, тень отца Голохвастова, квартальный и будочник, подружки Прони, прекрасная служанка Химка в исполнении Марии Беднарчик и её уже полюбившийся рязанскому зрителю тандем с Михаилом Кузьминым в роли забавного хлопца — все они свободно распоряжались сценой и вниманием зрителя, а меж тем были ещё и основная линия, песни и танцы.

Хореографическая часть спектакля разнообразна. Поражают массовые постановки гопака и фламенко, забавляют небольшая фантазия на тему пьяниц и представление приятелей-цирюльников, эффектно выглядит девушка-мечта Галя в роли балерины из рояля.

Вообще, явления Гали-балерины настолько нереалистичны, что есть сомнение — это девушка или искушение, посланнное Свирид Петровичу забавляющимся чёртом. Например, тем, кто под видом ростовщика Йоси напоминает о расписочке в самый неожиданный момент.

Но даже без таких наваждений у господина Голохвастова много желаний и потребностей. Ведь когда человек не чувствует себя нигде своим, ему приходится затыкать пустоту всем, что доступно. Свирид Петрович не против утолить жажду счастья деньгами, Проня Прокоповна — любовью. Ну или хотя бы пусть найдется муж, которому позавидуют люди.

В отличие от оригинального сюжета, в спектакле Проня готова принять обратно нашкодившего жениха. Зная характер героини, думается, что это не жертва с её стороны, а инвестиция. Несмотря на нелепость поступков, происходящую от трёх месяцев учебы во французском пансионе, Проня Прокоповна обладает сильным характером и неплохим потенциалом. Можно заметить её пробивающуюся сквозь грубость манер трогательную нежность. Получив заветный статус и избавившись от напряжения, девушка сможет расцвести.

Намеком на это выглядит и наряд невесты. На смену вычурным, безвкусным туалетам после краха надежд и перерождения приходит простое свадебное платье в стиле английского ампира. Отринув вышиванки с одной стороны и пошловатый принт из розочек с другой, возможно, получится найти что-то действительно своё?!