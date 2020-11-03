В России упростили порядок маркировки лекарств

Согласно документу, теперь в аптеках можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе.

В России упростили порядок маркировки лекарств. Постановление, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, теперь в аптеках можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе.

В правительстве заявили, что новый режим мониторинга лекарств связан с повышением спроса на препараты и эпидемиологической ситуацией в стране. Он будет действовать «до полной готовности всех участников отрасли».

Ранее рязанские аптеки предупредили о дефиците лекарств из-за маркировки. По мнению генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, речь идет даже о «простых» препаратах, таких как витамины и вода для инъекций. Александр назвал РЗН. инфо три причины возможного дефицита.