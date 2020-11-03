В результате теракта в Вене погибли двое

Полицейские продолжают операцию по задержанию нападавших.

В результате теракта в Вене погибли двое. Серия нападений произошла вечером в понедельник, 2 ноября, в центре австрийской столицы, передает РИА Новости.

Около 20:00 (22:00 по московскому времени) была открыта стрельба на улице Сайтенштеттенгассе неподалеку от синагоги.

Один прохожий погиб на месте, одна пострадавшая умерла позднее в больнице. Еще 15 человек пострадали. Полиция убила одного нападавшего, остальные могли скрыться.

Власти назвали случившееся терактом. Подробности пока не разглашаются, полицейские продолжают операцию по задержанию нападавших. Жителям Вены предписали оставаться дома до ее окончания.

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