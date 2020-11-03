В Песочне на «зебре» сбили мужчину
Мужчина был на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Песочне на «зебре» сбили мужчину. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
ДТП произошло в понедельник, 2 ноября, примерно в 17:55 у дома №1/7 на улице Новоселов. По предварительной информации, 32-летний рязанец на Daewoo Nexia сбил 31-летнего мужчину. Тот был на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пешеход получил травмы. Ему оказали медпомощь.
В этот же день еще одна авария с пешеходом произошла в Сапожке.