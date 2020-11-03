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В Мервино планируют выделить 11 гектаров для строительства детских площадок
Решение по заявке примет администрация города с учетом мнения комиссии по публичным слушаниям.

В понедельник, 2 ноября, в Рязани прошли публичные слушания. Темой обсуждения стало использование участка в пойме Трубежа в микрорайоне Мервино для «дошкольного, начального и среднего образования».

Компания ООО «Актив» планирует использовать участок, относящийся к зоне городских парков, скверов, бульваров для двух детских садов. Ее представитель рассказал, что каждое дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест.

Представитель компании добавил, что детсады будут располагаться на соседнем участке. На рассматриваемом планируются только детские площадки и благоустройство территории. Он отметил, что в случае необходимости участок могут передать городу.

Площадь участка — 11 гектаров.

Решение по заявке примет администрация города с учетом мнения комиссии по публичным слушаниям.