В Калужскую область поставят недостающие лекарства от коронавируса

В Калужской области с 1 по 28 ноября вводится режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Те, кто попал под эти категории, могут оформить электронные больничные листки.

В Калужскую область поставят недостающие лекарства от коронавируса, сообщил губернатор Владислав Шапша. Его слова приводит kaluga24.tv.

«Ситуация с обеспеченностью аптечной сети лекарствами по сравнению с другими регионами у нас стабильная», — отметил он.

В Калужской области с 1 по 28 ноября вводится режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями. Те, кто попал под эти категории, могут оформить электронные больничные листки.