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В Калуге священники окропили святой водой пациентов с коронавирусом
Как отметила главный врач БСМП Анна Кружкова, из-за особых условий в стационаре люди испытывают большой стресс, поэтому в больнице уделили большое внимание психологическому здоровью больных. К работе подключили психолога, который консультирует медиков, как работать с пациентами, при необходимости он помогает и родственникам.

В понедельник, 2 ноября, священники Калужской епархии провели богослужение в коронавирусном отделении больницы скорой медицинской помощи в Калуге. Об этом пишет vestnews.ru.

Двое священников провели богослужение, окропили пациентов святой водой и подарили им иконы.

Как отметила главный врач БСМП Анна Кружкова, из-за особых условий в стационаре люди испытывают большой стресс, поэтому в больнице уделили большое внимание психологическому здоровью больных.

К работе подключили психолога, который консультирует медиков, как работать с пациентами, при необходимости он помогает и родственникам.