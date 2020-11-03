В Калуге священники окропили святой водой пациентов с коронавирусом
Как отметила главный врач БСМП Анна Кружкова, из-за особых условий в стационаре люди испытывают большой стресс, поэтому в больнице уделили большое внимание психологическому здоровью больных. К работе подключили психолога, который консультирует медиков, как работать с пациентами, при необходимости он помогает и родственникам.
В понедельник, 2 ноября, священники Калужской епархии провели богослужение в коронавирусном отделении больницы скорой медицинской помощи в Калуге. Об этом пишет
Двое священников провели богослужение, окропили пациентов святой водой и подарили им иконы.
Как отметила главный врач БСМП Анна Кружкова, из-за особых условий в стационаре люди испытывают большой стресс, поэтому в больнице уделили большое внимание психологическому здоровью больных.
К работе подключили психолога, который консультирует медиков, как работать с пациентами, при необходимости он помогает и родственникам.