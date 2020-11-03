У рязанских водителей проверят тонировку

Напомним, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.

Во вторник, 3 ноября, у рязанских водителей проверят тонировку. О рейде сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителей оштрафуют на 500 рублей. Если водитель откажется избавляться от запрещенной тонировки, ему может грозить административный арест по части 1 статьи 19.3 КоАП.

Напомним, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.