Страховая компания отсудила у рязанца компенсацию за ДТП

Авария произошла в 2018 году.

Страховая компания отсудила у рязанца компенсацию за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба Сапожковского райсуда.

12 июля 2018 года в Мытищах в ДТП получил повреждения «КамАЗ», застрахованный в АО «АльфаСтрахование». Компания выплатила почти 96 тысяч рублей в качестве страхового возмещения и обратилась в суд с требованием взыскать деньги с виновника аварии — водителя Volvo.

Сапожковский райсуд удовлетворил требования истца. Рязанец должен выплатить страховой компании около ста тысяч рублей (с учетом госпошлины).

Решение может быть обжаловано.