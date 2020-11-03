Сорокина проверила благоустройство стадиона в Соколовке

На объекте начали демонтировать старое покрытие, с территории уберут мусор и подготовятся к укладке нового покрытия. На стадионе планируется установка гандбольных ворот и спортивного комплекса для воркаута.

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила благоустройство стадиона в Соколовке. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

На объекте начали демонтировать старое покрытие, с территории уберут мусор и подготовятся к укладке нового покрытия. На стадионе планируется установка гандбольных ворот и спортивного комплекса для воркаута.

«Я поблагодарила активистов поселка Соколовка за неравнодушие и интересный проект. Это только первый этап благоустройства. По графику работы должны быть завершены до 23 ноября, но подрядчик заверил, что на следующей неделе асфальтирование беговой дорожки и устройство покрытия площадки будет завершено», — отметила глава горадминистрации.

Она подчеркнула, что в следующем году планируется установить освещение и обустроить газон на стадионе.