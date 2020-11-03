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СМИ: рязанцы начали скупать витамины для борьбы с коронавирусом
Эксперты зафиксировали рекордный спрос на витамины. Так, с января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло почти на 85%. Однако, по словам специалистов, употреблять витамины в большом количестве опасно.

Рязанцы начали скупать витамины для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

Отмечается, что эксперты зафиксировали рекордный спрос на витамины. Так, с января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло почти на 85%.

Однако, по словам специалистов, употреблять витамины в большом количестве опасно.

По данным СМИ, горожане чаще всего стали покупать витамины С, Д и цинк для укрепления иммунитета в период пандемии.

Статистика показывает, что в целом по стране на таблетки россияне потратили за 10 месяцев 2020 года почти 900 млн. рублей.

Врачи утверждают, что витамин С является мощным антиоксидантом, который, защитит от осложнений от коронавируса. Однако у этого вещества есть особенность — он не накапливается в организме человека, принимать драже или таблетки нужно круглый год, из-за чего многие перестают контролировать дозу и, как следствие, в придачу с передозировкой получают болезни желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, специалисты посоветовали рязанцам быть острожными и с витамином Д. Перед тем, как начать его принимать, необходимо сдать анализы и проанализировать его содержание в организме. Избыток может привести к серьезным последствиям — кальцинозу сердца и мочекаменной болезни.

Фото ГТРК «Ока»