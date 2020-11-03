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Следователи объявили в розыск 64-летнего касимовца
Утром 5 октября 2020 года Ларин находился в квартире, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение Ларина не установлено.

Следователи объявили в розыск 64-летнего Виктора Николаевича Ларина, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Утром 5 октября 2020 года Ларин находился в квартире, когда его супруга ушла из дома. Вернувшись днем этого же дня, женщина обнаружила, что ее супруга нет, его личные вещи находились на месте. До настоящего времени местонахождение Ларина не установлено.

Приметы: на вид 65 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, вьющиеся, глаза зеленые, носит усы. На кисти левой руки имеется шрам от бензопилы в виде «Елочки».

Может находиться в следующей одежде: кепка камуфляжная с козырьком, камуфляжные штаны, спортивная кофта на замке синего цвета с рукавами серого цвета, кроссовки зеленого цвета с белой подошвой, майка камуфляжная, синяя футболка сверху, трусы черного цвета, носки черного цвета. Носит золотое обручальное кольцо.

Рязанцев попросили сообщать о местонахождении мужчины по телефонам: 8 (49142) 2-67-39 и 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).