Синоптики пообещали рязанцам аномально теплый ноябрь
В ноябре, по словам метеорологов, продолжится период аномально теплой погоды с температурой на 5,7 градусов выше нормы.
Синоптики пообещали рязанцам аномально теплый ноябрь, пишет ГТРК «
В ноябре, по словам метеорологов, продолжится период аномально теплой погоды с температурой на 5,7 градусов выше нормы.
Начальник отдела гидрометобеспечения рязанского гидрометцентра Дарья Ромашкина рассказала, что 6 ноября температура перейдет через ноль в сторону отрицательных значений. Во вторник и среду осадков не ожидается.
А во второй половине недели — сильные дожди и ветер. Преобладающая температура 0 градусов, +5. Ночью и днем +5 градусов, +10.