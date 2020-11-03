Синоптики пообещали рязанцам аномально теплый ноябрь

В ноябре, по словам метеорологов, продолжится период аномально теплой погоды с температурой на 5,7 градусов выше нормы.

Синоптики пообещали рязанцам аномально теплый ноябрь, пишет ГТРК « Ока ».

В ноябре, по словам метеорологов, продолжится период аномально теплой погоды с температурой на 5,7 градусов выше нормы.

Начальник отдела гидрометобеспечения рязанского гидрометцентра Дарья Ромашкина рассказала, что 6 ноября температура перейдет через ноль в сторону отрицательных значений. Во вторник и среду осадков не ожидается.

А во второй половине недели — сильные дожди и ветер. Преобладающая температура 0 градусов, +5. Ночью и днем +5 градусов, +10.