Рязанский «Водоканал» начнет внедрять бережливое производство

МП «Водоканал города Рязани» принимает участие в проекте «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях.

МП «Водоканал города Рязани» принимает участие в проекте «Производительность труда и поддержка занятости» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители МП «Водоканал города Рязани» и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда».

Проект «Производительность труда и поддержка занятости» позволит внедрять и развивать бережливое производство, обучать сотрудников, оптимизировать и улучшать рабочие процессы по льготным условиям и за счет бюджетных средств. Ожидается, что такие меры приведут к повышению производительности, конкурентоспособности продукта и увеличат прибыли компании.

В 2019 году в проекте приняли участи 42 региона Российской Федерации. Переобучение прошли 52 329 сотрудников. В 2020 году к проекту присоединяются ещё 28 субъектов нашей страны.