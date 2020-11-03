Рязанским маршрутчикам напомнили о масках

Во вторник, 3 ноября, представителей перевозчиков пригласили на совещание с замглавы Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Дмитрием Петровым.

Рязанским маршрутчикам напомнили о масках и дезинфекции машин на каждой конечной остановке. Во вторник, 3 ноября, представителей перевозчиков пригласили на совещание с замглавы Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Дмитрием Петровым, ведущим специалистом регионального управления Роспотребнадзона Ольгой Подсветовой и начальником управления транспорта Андреем Михно, сообщил сайт мэрии.

По словам Петрова, для водителей нужны регулярные инструктажи о «внимательном проезде пешеходных переходов, соблюдении скоростного режима и культуры обслуживания пассажиров». Также им следует поддерживать чистоту в машинах.

Михно обратился к участникам совещания с просьбой донести эту информацию до водителей и кондукторов и напомнить им об ответственности за нарушения.