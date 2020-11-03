Рязанская прокуратура организовала проверку после двух серьезных ДТП со скорыми

В результате аварий несколько пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, пострадали, один пассажир скорой помощи погиб.

Рязанская прокуратура организовала проверку после двух серьезных ДТП со скорыми, которые произошли 2 и 3 ноября, сообщила пресс-служба надзорного органа.

В результате аварий несколько пассажиров, включая двоих несовершеннолетних, пострадали, один пассажир скорой помощи погиб.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению установленных законодательством требований по охране труда водителей скорой помощи, а также норматив, предъявляемых к автомобилям скорой медицинской помощи и регламентирующих порядок перевозки в них пассажиров, — говорится в сообщении.

Одно ДТП произошло во вторник, 3 ноября. Столкнулись скорая и «ВАЗ-2110». В полиции рассказали, что по предварительной информации, скорая ехала с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Пострадали три человека.

Накануне в городе произошла смертельная авария с участием реанимобиля. Медики везли в больницу пациента с тяжелой формой коронавируса. Позже он умер.

В ДТП пострадали еще четверо человек, в том числе фельдшер.