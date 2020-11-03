Рязанец ограбил пассажира столичной электрички

Мужчина в тамбуре электрички Ипподром — Москва выхватил у пассажира телефон и скрылся. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Рязанец ограбил пассажира столичной электрички. Об этом сообщили в транспортной полиции.

Мужчина в тамбуре электрички Ипподром — Москва выхватил у пассажира телефон и скрылся. Ущерб составил шесть тысяч рублей.

Подозреваемого задержали, телефон у него изъяли.

Отмечается, что 23-летнего рязанца ранее трижды судили за грабежи. На него завели дело очередное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»).