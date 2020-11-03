Рязанцу вынесли приговор за изнасилование школьницы

В ходе следствия и суда молодой человек не признавал себя виновным и заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

20-летнему рязанцу вынесли приговор за изнасилование школьницы. Об этом во вторник, 3 ноября, сообщил региональный следком.

Суд установил, что вечером 28 октября 2019 года пьяный молодой человек, находясь в компании, познакомился с 16-летней девушкой. Он предложил проводить ее и по пути изнасиловал и совершил «иные насильственные действия сексуального характера».

Во время следствия и на суде молодой человек не признавал вину. Он заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

Рязанца признали виновным по пунктам «а» части 3 статьей 131 и 132 УК («Изнасилование несовершеннолетней», «Совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней»). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.