Рязаньстат назвал размер средней зарплаты в Рязанской области

Наименьший доход имеют работники сферы пошива одежды — 16,5 тысячи рублей. Самый высокий доход у представителей отрасли трубопроводного транспорта — 95,4 тысячи рублей.

Средняя зарплата в Рязанской области составила больше 35 тысяч рублей. Данные привел Рязаньстат.

Согласно статистике, по состоянию на 1 сентября средний заработок рязанцев составил 35 тысяч 324 рубля.

В августе наименьший доход зафиксирован у работников сферы пошива одежды — 16,5 тысячи рублей. Самый высокий доход у представителей отрасли трубопроводного транспорта — 95,4 тысячи рублей.