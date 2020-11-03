Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19

Напомним, россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Гражданам также рекомендовали отказаться от ресторанов и развлекательных мероприятий.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости заявил об опасности лифтов из-за COVID-19. По его словам, в небольшом помещении без возможности проветривания дольше сохраняется вирус.

«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — пояснил Лебедев.

С начала пандемии в России заразились 1,7 миллиона человек, 28 тысяч погибли, 1,2 миллиона поправились.

Напомним, россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Гражданам также рекомендовали отказаться от ресторанов и развлекательных мероприятий.