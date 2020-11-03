Роспотребнадзор предупредил об опасности лифтов из-за COVID-19
Напомним, россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Гражданам также рекомендовали отказаться от ресторанов и развлекательных мероприятий.
Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с РИА Новости
«Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе», — пояснил Лебедев.
С начала пандемии в России заразились 1,7 миллиона человек, 28 тысяч погибли, 1,2 миллиона поправились.
Напомним, россияне должны носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, на парковках и в лифтах. Гражданам также рекомендовали отказаться от ресторанов и развлекательных мероприятий.