Прилуцкий призвал рязанцев перестать скупать лекарства без необходимости

Отмечается, что в рязанских аптеках наблюдается нехватка ряда противовирусных лекарств и антибиотиков на фоне эпидемиологического подъема заболеваемости.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий призвал рязанцев перестать скупать противовирусные лекарства без острой необходимости. Информацию разместила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в рязанских аптеках наблюдается нехватка ряда противовирусных лекарств и антибиотиков на фоне эпидемиологического подъема заболеваемости.

«Возникший ажиотажный спрос приводит к дефициту разрекламированных лекарственных средств. Но закупать препараты впрок нет необходимости, их применение без назначения врача может негативно сказаться на здоровье», — подчеркнул Прилуцкий.

Ранее рязанские аптеки предупредили о дефиците лекарств из-за маркировки. По мнению генерального директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, речь идет даже о «простых» препаратах, таких как витамины и вода для инъекций. Александр назвал РЗН. инфо три причины возможного дефицита.