Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом под Рязанью

41-летний местный житель за рулем Infiniti сбил 22-летнего велосипедиста, который скончался на месте ДТП. Водитель иномарки был пьян. Его отправили под домашний арест.

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом под Рязанью, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 9 августа 2020 года, примерно в 14:30, в Старожиловском районе на 12-м километре автодороги «Чернобаево — Истье — М5 «Урал».

41-летний местный житель за рулем Infiniti сбил 22-летнего велосипедиста, который скончался на месте ДТП.

Известно, что водитель иномарки был пьян. Напомним, его отправили под домашний арест.

Очевидцев попросили обращаться в отдел полиции №4 по адресу: улица Фирсова, дом 12, корпус 1 или по телефонам 29-97-56; 44-46-08.