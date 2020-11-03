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Под Рязанью лайка напала на пенсионерку
Собака выбежала из вольера и сначала накинулась на кур. На крыльцо вышла хозяйка и попыталась отогнать животное. Однако лайка свалила женщину с ног и начала кусать.

В Сараях лайка накинулась на пенсионерку и покусала ее, сообщило ИД «Пресса».

Собака выбежала из вольера и сначала накинулась на кур. На крыльцо вышла хозяйка и попыталась отогнать животное. Однако лайка свалила женщину с ног и начала кусать.

На крики о помощи прибежала соседка, которая и отогнала животное. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.

Кроме того, женщину привили от столбняка и бешенства.

Собаку поместили под наблюдение ветврачей, которые будут решать решать вопрос об усыплении при выявлении бешенства.