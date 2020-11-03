Под Рязанью лайка напала на пенсионерку
Собака выбежала из вольера и сначала накинулась на кур. На крыльцо вышла хозяйка и попыталась отогнать животное. Однако лайка свалила женщину с ног и начала кусать.
В Сараях лайка накинулась на пенсионерку и покусала ее, сообщило ИД «
Собака выбежала из вольера и сначала накинулась на кур. На крыльцо вышла хозяйка и попыталась отогнать животное. Однако лайка свалила женщину с ног и начала кусать.
На крики о помощи прибежала соседка, которая и отогнала животное. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.
Кроме того, женщину привили от столбняка и бешенства.
Собаку поместили под наблюдение ветврачей, которые будут решать решать вопрос об усыплении при выявлении бешенства.